Энергетика

Право.руПраво.руМировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года

В апреле этого года спрос на нефть в мире сократится на 29 млн баррелей в день по сравнению с прошлогодним показателем и окажется на уровне, который последний раз был в 1995 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
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с чего всё началось
15 апреля МЭА выпустило очередной доклад
 о ситуации в нефтяной отрасли, предупредив о том, что в апреле суточный спрос на нефть в мире снизится по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 29 млн барр., вернувшись на уровень 1995 года.
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