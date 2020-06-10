Энергетика
РБКМЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа
По итогам 2020 года мировые газовые рынки испытают «самый большой зафиксированный шок спроса» в своей истории. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, который посвящен рынку газа.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русском10 июня в 17:23
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Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Интерфакс вчера в 19:37
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы
Москва, 12 июня 2020, 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
REGNUM вчера в 20:20
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Политика
Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников
На удаленный режим чиновников администрации президента перевели 30 марта, после того как в обращении к нации Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости.
РБК 00:00
Общество
Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги
Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru вчера в 13:16
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10 июня в 10:16
Политика
США предрекли участь Советского Союза
Обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре предрек США участь Советского Союза из-за политики американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 22:00
Космос
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год.
Полит.ру 09 июня в 04:00
Шоу-бизнес
Андрей Норкин вернется на работу 15 июня
Дни24 вчера в 02:30
Общество
Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Ведомости вчера в 15:44
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 10 июня в 19:29
Общество
Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России
Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия вчера в 12:00
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на Дону за сутки составил 187 человек.
Kursk.com 09 июня в 04:38
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 10 июня в 11:23
Транспорт
В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость
Наша версия 10 июня в 06:15
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС вчера в 03:19
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей 10 июня в 16:46
Происшествия
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности
Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
Российская газета вчера в 04:38
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56