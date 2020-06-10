По итогам 2020 года мировые газовые рынки испытают «самый большой зафиксированный шок спроса» в своей истории. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, который посвящен рынку газа.

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

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