КоммерсантъМировая добыча нефти в апреле снизилась из-за России до 98,1 млн баррелей в суткиМеждународное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства.РИА НовостиМировой спрос на нефть во втором квартале увеличится в среднем лишь на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с) после роста на 4,4 млн б/с в первые три месяца 2022 года.КоммерсантъВ апреле 2022 года добыча нефти снизилась на 900 тысяч баррелей из-за замедления экспорта нефтепродуктов и снижения внутреннего спроса, вызванного волной западных санкций.Lenta.ruОбщие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте сократились на 45 млн баррелей.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтГазета.RuНовые ИзвестияРосбалтПрофильTatCenterПодробнее о событииМЭА предупредило о падении добычи нефти в России до уровня 2004 года в случае эмбаргоForbesвчера в 08:08МЭА: из-за санкций нефтедобыча в России может сократиться до 18-летнего минимумаПРАЙМ21:03МЭА фиксирует падение российской нефтедобычиКоммерсантъ18:34МЭА указало на риск снижения добычи нефти в России до минимума за 18 лет в случае эмбаргоLenta.ru20:36МЭА оценило мировой спад добычи нефти в майском докладеЭкономика сегоднявчера в 05:26МЭА сообщило, что РФ в апреле снизила мировые поставки нефти на 1 млн баррелей в суткиТАССвчера в 04:05В МЭА считают, что добыча нефти и конденсата в РФ в 2022 году может упасть до минимумаОбщественная служба новостейвчера в 04:54Показать ещёОценить22Поделиться