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Мировая добыча нефти в апреле снизилась из-за России до 98,1 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе
 агентства.
РИА Новости
Мировой спрос на нефть во втором квартале увеличится в среднем лишь на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с) после роста на 4,4 млн б/с в первые три месяца 2022 года.
Коммерсантъ
В апреле 2022 года добыча нефти снизилась на 900 тысяч баррелей из-за замедления экспорта нефтепродуктов и снижения внутреннего спроса, вызванного волной западных санкций.
Lenta.ru
Общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте сократились на 45 млн баррелей.
OilCapital.ru

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