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МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в Европу

Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу для пополнения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) до «адекватного уровня», заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).
Коммерсантъ
Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Россию увеличить поставки газа в Европу.
RT на русском
МЭА считает, что Россия способна сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке.
Lenta.ru
По мнению МЭА, напряженная ситуация на европейском рынке газа объясняется комбинацией факторов, в числе которых сильное восстановление спроса, сниженные поставки и погодные факторы.
ТАСС

С чего всё началось

В пресс-релизе
 МЭА отмечается, что Россия выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу, но ее экспорт снизился по сравнению с уровнем 2019 года.

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