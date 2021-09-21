Турцию могут снова закрыть для туристов из-за позиции Анкары по выборам в Крыму

Эксперты полагают, что никакие толпы российских туристов, приносящих огромный доход туристической сфере Турции, не повлияют на тот факт, что Анкара считает Россию историческим врагом и геополитическим соперником в современных реалиях, потому что интересы двух стран жестко пересекаются в Центральной Азии, откуда Турция пытается выдавить Россию.