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МЭА призвало европейцев меньше топить дома, чтобы снизить зависимость от российского газа

Международное энергетическое агентство (МЭА), которое выступает в защиту интересов стран-потребителей энергоносителей, опубликовало план
 из десяти пунктов по сокращению зависимости Евросоюза от российского газа.
Российская газета
"Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — говорится в документе.
РИА Новости
Средняя температура в домах в странах ЕС сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия, сообщает агентство.
РИА Новости
По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ.
РИА Новости

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