РИА НовостиМЭА призвало европейцев меньше топить дома, чтобы снизить зависимость от российского газаМеждународное энергетическое агентство (МЭА), которое выступает в защиту интересов стран-потребителей энергоносителей, опубликовало план из десяти пунктов по сокращению зависимости Евросоюза от российского газа.Российская газета"Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — говорится в документе.РИА НовостиСредняя температура в домах в странах ЕС сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия, сообщает агентство.РИА НовостиПо оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАННародные новостиLife.ruПодробнее о событииЕвропейцев призвали снижать температуру в домах ради экономии газаФАНвчера в 12:49Европейцев попросили снизить температуру в домах ради уменьшения закупок у «Газпрома»Интерфаксвчера в 06:40Самое цитируемоеВ Европе призвали меньше отапливать дома, чтобы снизить зависимость от газаLife.ruвчера в 11:44Евросоюзу предложили понизить температуру в домах, отапливаемых газомРоссийская газетавчера в 07:30Европейцев просят снизить температуру в домах, чтобы уменьшить закупки у «Газпрома»Фонтанка.Рувчера в 10:25МЭА призвало европейцев меньше топить дома, чтобы снизить зависимость от российского газаРИА Новостивчера в 09:46Европейцев призвали меньше отапливать дома, чтобы снизить зависимость от российского газаBanki Loansвчера в 11:54Показать ещёОценить603Поделиться