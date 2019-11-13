Энергетика
Вестник КавказаМЭА прогнозирует 7%-ный рост мирового спроса на нефть к 2025 году
К 2025 году мировой спрос на нефть увеличится на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с. Такие данные содержатся в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2019.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году
Коммерсантъвчера в 20:30
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Политика
Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Политика
Путин заявил о росте недобросовестной конкуренции в мировой торговле
Недобросовестная конкуренция и протекционизм широко распространены в мировой торговле.
Авто
Kia рассекретила внешность новой Kia Optima
Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Футбол
Карпин подтвердил финансовые проблемы «Ростова»
Наставник «Ростова» Валерий Карпин подтвердил финансовые проблемы «Ростова».
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Армия и оружие
В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Здоровье
Глава Центра трансплантации почки: В России ребенка легче похоронить, чем лечить
Заведующий отделением трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов рассказал, что денег на лечение детей, которым необходима трансплантация почки, в государстве нет.
Общество
В России могут увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
В России планируют в пять раз увеличить штрафы за хулиганство.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Новый судоходный маршрут в обход РФ может стать невыгодным для Польши
Напомним, о намерении Польши начать строительство нового водного пути на границе с Россией стало известно в начале апреля.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Здоровье
В Уфе в школах объявлен карантин по внебольничной пневмонии
В столице Башкирии родителям школьников пришли смс от учителей, в которых говорилось, что с 12 ноября по 2 декабря в школах Уфы будет объявлен карантин по внебольничной пневмонии.
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды
Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.