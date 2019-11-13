Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаМЭА прогнозирует 7%-ный рост мирового спроса на нефть к 2025 году

К 2025 году мировой спрос на нефть увеличится на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с. Такие данные содержатся в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2019.
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