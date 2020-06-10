Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Здоровье
В Петербурге в 20 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
В Петербурге в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией.
Вечерний курьер 03:22
Авто
Назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто
Car.ru вчера в 09:10
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Авто
Компания Toyota запустила продажи гибридного RAV4
Японский автомобильный гигант Toyota анонсировал выход в продажу гибридного паркетника Toyota RAV4.
Faktom 08 июня в 02:27
Гаджеты
Раскрыты будущие нововведения в Windows 10
Только недавно Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
Ferra 07 июня в 13:16
Происшествия
Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова
Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению домашнего ареста Михаила Ефремова.
Российская газета 03:51
Общество
В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся
В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
Технологии
Разработчик летающего мотоцикла едва не разбился во время полёта
Об инциденте рассказал основатель и глава компании HoverSurf Александр Атаманов, который пояснил, что падение летающего мотоцикла Scorpion-3 произошло из-за технической поломки.
Популярная механика вчера в 10:46
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Гаджеты
Apple откажется от процессоров Intel в MacBook и iMac
Apple решилась на этот шаг после внутренних тестов, которые показали, что у Intel замедлился рост производительности и что процессоры ARM, эквивалентные таковым от Intel, мощнее.
Life.ru 03:18
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Политика
Рогозин сообщил о насмешках США после запуска Crew Dragon
После запуска американского космического корабля Crew Dragon к МКС «Роскосмос» слышат в свой адрес только насмешки, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Мойка78 08 июня в 23:23
Наука
Археологи без раскопок полностью изучили древний римский город
Получается, что без раскопок руин удалось узнать приличный объем информации о древнеримском городе.
ToDay News Ufa вчера в 10:36
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Происшествия
Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым
Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Российская газета 03:06
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Игры
Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
Городовой вчера в 06:37
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Здоровье
Жителей Липецкой области просят воздержаться от поездок в Воронеж
Отметил Владимир Бондарев и негативный опыт соседнего Воронежа, где после открытия крупных магазинов и торговых центров заболеваемость пошла вверх.
LipetskMedia.ru 03:20
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08