Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

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МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

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В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

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Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

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В Европе рухнуло потребление газа

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МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Газета.Ru вчера в 20:03
Здоровье

В Петербурге в 20 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

В Петербурге в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией.
Вечерний курьер 03:22
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Авто

Назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто

Car.ru вчера в 09:10
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
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Авто

Компания Toyota запустила продажи гибридного RAV4

Японский автомобильный гигант Toyota анонсировал выход в продажу гибридного паркетника Toyota RAV4.
Faktom 08 июня в 02:27
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Гаджеты

Раскрыты будущие нововведения в Windows 10

Только недавно Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
Ferra 07 июня в 13:16
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Происшествия

Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова

Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению домашнего ареста Михаила Ефремова.
Российская газета 03:51
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Общество

В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся

В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
Политика

Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора

Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
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Технологии

Разработчик летающего мотоцикла едва не разбился во время полёта

Об инциденте рассказал основатель и глава компании HoverSurf Александр Атаманов, который пояснил, что падение летающего мотоцикла Scorpion-3 произошло из-за технической поломки.
Популярная механика вчера в 10:46
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
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Гаджеты

Apple откажется от процессоров Intel в MacBook и iMac

Apple решилась на этот шаг после внутренних тестов, которые показали, что у Intel замедлился рост производительности и что процессоры ARM, эквивалентные таковым от Intel, мощнее.
Life.ru 03:18
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Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 08 июня в 04:10
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Политика

Рогозин сообщил о насмешках США после запуска Crew Dragon

После запуска американского космического корабля Crew Dragon к МКС «Роскосмос» слышат в свой адрес только насмешки, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Мойка78 08 июня в 23:23
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Наука

Археологи без раскопок полностью изучили древний римский город

Получается, что без раскопок руин удалось узнать приличный объем информации о древнеримском городе.
ToDay News Ufa вчера в 10:36
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Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК вчера в 00:41
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Происшествия

Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым

Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Российская газета 03:06
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Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
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Игры

Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5

Городовой вчера в 06:37
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Здоровье

Жителей Липецкой области просят воздержаться от поездок в Воронеж

Отметил Владимир Бондарев и негативный опыт соседнего Воронежа, где после открытия крупных магазинов и торговых центров заболеваемость пошла вверх.
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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