Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Оценить281
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русском10 июня в 17:23
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище, есть пострадавшие
В наземном газохранилище в Казани взорвался сжиженный газ, в результате чего один человек погиб, трое пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
МИР 24 вчера в 16:12
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Футбол
Агент рассказал о возможности трансфера Стрефеццы в ЦСКА
Леонардо Корнацини, работающий агентом полузащитника клуба «СПАЛ» Габриэля Стрефеццы, дал комментарий по поводу интереса ЦСКА к своему клиенту.
ProstoProSport 04:24
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 11 июня в 00:05
Наука
Ученые заявили об угрозе нервной системе из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция представляет угрозу нервной системе.
Известия вчера в 21:09
Авто
Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Авто
Как авторынок России пережил период карантина
Пандемия коронавируса с последующим закрытием автосалонов изменила привычный ход вещей на авторынке.
32CARS.ru 04:17
Политика
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия
В Якутии преподаватель СВФУ получал взятки
Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.
ИА ЯСИА 03:26
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 03:33
Футбол
«Зенит» и ЦСКА в среду провели товарищеские матчи
В среду, 10 июня, «Зенит» и ЦСКА в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграли контрольные матчи.
Бомбардир.ру вчера в 12:00
Общество
Россияне смогут получить пособия и выплаты без предоставления справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:30
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес
«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru вчера в 15:06
Авто
В России появился новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня 11 июня в 07:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
Общество
В России за сутки подтвердили 8706 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 8706 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:47
Политика
В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM вчера в 07:59
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
За минувшие сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек умерли, 5271 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:47
Общество
МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
Шоу-бизнес
Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода
Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН вчера в 15:36