Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

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Интерфакс 11 июня в 09:33
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Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
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Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.
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В среду, 10 июня, «Зенит» и ЦСКА в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграли контрольные матчи.
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