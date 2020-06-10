Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать293

Подробнее о событии

Обвал на газовом рынке: эксперты оценили последствия для России

ПРАЙМ10 июня в 09:29

Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

RT на русском10 июня в 17:23

Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

РБК10 июня в 13:16

Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

Московский Комсомолец10 июня в 11:16

Трубная правда: газовики страдают от кризиса сильнее нефтяников

Известиявчера в 17:02

Миру предрекли крупнейший газовый кризис в истории

Lenta.ru10 июня в 01:01

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС10 июня в 00:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Общество

В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян

Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
3
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
4,2K
Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
191
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
229
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм высказалась по видеообращению Ефремова

Ефремов в ролике заявил, что не знает, как жить дальше после совершенного им ДТП. Штурм отметила, что верит этим словам Ефремова.
ИА Красная Весна 02:35
13
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Компания Xiaomi опубликовала в сети Weibo изображения нового фитнес-браслета Mi Band 5, на которых можно разглядеть, что гаджет будет заряжаться при помощи беспроводного магнитного устройства.
Goroday.ru 09 июня в 19:54
20
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Футбол

Роббен провел тренировку на базе «Баварии»

Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.
Советский спорт вчера в 13:43
Общество

На Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки

На Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки.
Газета.Ru 02:53
Общество

Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
766
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
81
Политика

США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
17
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
119
Общество

Британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за карантина

Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин, пишет Bloomberg.
Ведомости вчера в 05:04
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
42
Футбол

Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился нулевой ничьей.
RT на русском 03:06
Общество

В Москве за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков

Синоптики отметили, что за ночь в Москве выпало 21 мм осадков при месячной норме июня в 75 мм, добавив, что в этом месяце выпало уже 87 мм.
Известия 02:37
1
Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
7
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
19K
Политика

В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33
95
Футбол

Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 11 июня в 08:28
1
Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Газета.Ru вчера в 14:08
29
Наука

Люди могут впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки

Evo-rus.com вчера в 14:23
41
Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
1,9K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
929
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
369
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
23
Общество

Tesla разрешили выпускать в Китае электромобили Model 3 с батареями LFP

Компания Tesla получила государственное одобрение на производство в Китае электромобилей Model 3, оснащенных литий-железо-фосфатными батареями (LFP).
iXBT.com 11 июня в 07:25
2
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
391
Авто

Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное