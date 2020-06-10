Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

RT на русском10 июня в 17:23

США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

Взгляд.ру10 июня в 13:35

Обвал на газовом рынке: эксперты оценили последствия для России

ПРАЙМ10 июня в 09:29

Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

Московский Комсомолец10 июня в 11:16

Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

РБК10 июня в 13:16

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru10 июня в 02:45

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС10 июня в 00:18
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Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59
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Здоровье

Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета

Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета.
Российская газета 00:40
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Политика

Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости вчера в 07:17
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru вчера в 11:54
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Общество

Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц

Как сообщил Смит, Microsoft не собирается продавать полиции США технологию до того момента, пока в стране не создадут законодательство, регламентирующее использование сотрудниками правоохранительных органов этой системы.
Замана 01:37
Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
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Происшествия

Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы

Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы.
РБК 01:37
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
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Игры

В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей

В ходе шоу The Future of Gaming издательство Bethesda Softworks и студия Arkane объявили, что боевик с временными парадоксами Deathloop выйдет только на PlayStation 5 и РС.
Игромания.ру вчера в 17:39
Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Космос

В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола

Городовой вчера в 02:25
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
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Политика

США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии

Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ вчера в 20:52
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru вчера в 14:23
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Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Киберспорт

Новый трейлер лутер-слэшера Godfall

Gearbox Publishing и Counterplay Games в рамках презентации игр для PlayStation 5 представили новый геймплейный трейлер Godfall.
Игромания.ру вчера в 17:00
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru вчера в 02:38
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
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Политика

Как в стране отмечают День России в 2020 году

RT на русском 00:30
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Общество

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС вчера в 11:14
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Политика

Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР

Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.
REGNUM 00:16
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Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета вчера в 07:35
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