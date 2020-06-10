Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

Московский Комсомолец02:54

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

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В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

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В Европе рухнуло потребление газа

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Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru вчера в 16:25
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Экономика

Российская экономика вошла в топ-5 по потенциалу роста после пандемии

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса.
Компания 01:15
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
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Единоборства

Дацик проведет бой с Александром Емельяненко

Находящийся в заключении скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой с Александром Емельяненко.
МонаВиста вчера в 12:20
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Происшествия

Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова

РИА Новости 02:09
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Авто

Автомобилистов России затронут летом три нововведения

Названы три важных нововведения, которые затронут российских автомобилистов летом.
Автоновости дня 08 июня в 02:04
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Воробей впала в депрессию

НТВ 07 июня в 14:20
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия вчера в 10:59
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Политика

Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
РИА Новости вчера в 19:38
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Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Происшествия

Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского

Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост вчера в 14:42
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Наука

Учёные рассказали о неспособности мозга объективно воспринимать мир

Американские психологи и нейрофизиологи из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человек не способен воспринимать окружающую его реальность объективно.
МедиаПоток вчера в 06:18
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Происшествия

В Петербурге пришли с обысками к официальному дилеру Mercedes

На Приморском проспекте в Петербурге проходят обыски в автосалоне официального дилера Mercedes.
BFM.ru вчера в 07:19
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
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Общество

Россия частично открывает границы для выезда за рубеж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы.
Travel Russian News 08 июня в 08:19
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Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад вчера в 08:18
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
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Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 3796 пациентов

RT на русском 02:11
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Общество

В Крыму полностью снимают режим самоизоляции с 15 июня

Симферополь, 9 июня 2020, 15:46 — REGNUM В Республике Крым с 15 июня полностью снимается режим самоизоляции граждан.
REGNUM вчера в 08:46
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Здоровье

Неправильный диагноз поставили половине пациентов в Башкирии

Вскрытие показало, что медики одной из районных больниц в половине летальных случаев допустили ошибки.
Live24 02:17
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Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
14
Происшествия

В ДТП в Кировской области погибли люди

По предварительным данным, в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового автомобиля погибли четыре человека, один человек был госпитализирован с травмами.
REGNUM вчера в 19:28
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