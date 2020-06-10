Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать234

Подробнее о событии

Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

RT на русском17:23

США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

Взгляд.ру13:35

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

Московский Комсомолец11:16

Обвал на газовом рынке: эксперты оценили последствия для России

ПРАЙМ09:29

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

РБК13:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс 12:52
87
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
713
Общество

В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
3
Общество

Учёные Российской академии наук выступили против уничтожения табличек репресированным в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн 20:00
Общество

Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки

Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Здоровье

Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском 19:47
Общество

В Китае разработан «бесконечный» автомобильный аккумулятор

REGNUM 04:13
113
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Kinonews.ru вчера в 15:35
7K
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США

РИА Новости 13:13
3
Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
25
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России вчера в 02:48
15
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
420
Происшествия

Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог

Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.
РИА Новости 19:54
Общество

Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
2
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
44
Общество

В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей

В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс вчера в 22:46
4
Шоу-бизнес

Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
6
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
16
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,4K
Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом

За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
1K
Общество

Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба

Российская газета 19:58
Армия и оружие

В Японии сообщили о перехвате российского самолета РЭБ

Российский разведывательный самолет Ил-20 сопровождали японские истребители неподалеку от островов Хоккайдо и Хонсю.
ИА Красная Весна 15:23
2
Здоровье

Коронавирусных пациентов на Камчатке будут долечивать в кожвендиспансере

Еще один госпиталь долечивания пациентов с COVID-19 начал работу в стенах Камчатского кожно-венерологического диспансера.
Кам 24 20:08
Происшествия

Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
7
Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 07:30
26
Экономика

Эксперты предупредили о скором росте тарифов операторов связи

Рост тарифов на услуги связи в этом году может достичь 5–10% во второй половине года, сказал «Известиям» директор по развитию и управлению продуктами оператора Danycom Петр Кушиков.
Известия 14:25
Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
898
Здоровье

В России две вспышки коронавируса: одна — в Москве и области, другая — в остальных регионах

На совещании с премьером Михаилом Мишустиным глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России два эпидцентра распространения коронавируса — Москва и область и другие регионы.
BFM.ru 14:45
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
380
Как работают Яндекс.Новости?
Главное