Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Общество
Южно-Сахалинск отметит День России
Напомним, в финал народного голосования от Южно-Сахалинска прошли два проекта: строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске и возведение спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной.
Сахалин.Инфо 19:42
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
По мнению главы Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах, передает РИА Новости.
Инфорос 01:03
Политика
Путин планирует лично проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин собирается прийти на голосование по поправкам к Конституции лично, а не участвовать с помощью электронного формата, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:57
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Армия и оружие
Россия возобновляет производство ракет «Рокот» без Украины
DixiNews 08 июня в 06:41
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Политическая Экспертиза 09:45
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Космос
Китай успешно запустил спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами
Гражданский спутник Haiyang-1D, предназначенный для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море вывел на орбиту Китай.
РЕН ТВ 19:56
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Общество
В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты
Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.
Сахалин.Инфо 19:50
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Здоровье
В Сахалинской областной больнице все по плану
Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция.
Сахалин.Инфо 04:08
Здоровье
Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля
На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Армия и оружие
Постучат по «Деривации»: новую зенитную систему готовят к госиспытаниям
Зенитный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» готовят к государственным испытаниям.
Известия 13:33
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Единоборства
Олейник проведет следующий бой в августе
Матч ТВ 02:32