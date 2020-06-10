Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

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Общество

Южно-Сахалинск отметит День России

Напомним, в финал народного голосования от Южно-Сахалинска прошли два проекта: строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске и возведение спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной.
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Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом

С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

По мнению главы Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах, передает РИА Новости.
Инфорос 01:03
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Политика

Путин планирует лично проголосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин собирается прийти на голосование по поправкам к Конституции лично, а не участвовать с помощью электронного формата, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:57
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Армия и оружие

Россия возобновляет производство ракет «Рокот» без Украины

DixiNews 08 июня в 06:41
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Общество

Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки

Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Китай успешно запустил спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами

Гражданский спутник Haiyang-1D, предназначенный для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море вывел на орбиту Китай.
РЕН ТВ 19:56
Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
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Общество

В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты

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Сахалин.Инфо 19:50
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Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
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Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

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ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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Здоровье

В Сахалинской областной больнице все по плану

Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция.
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Здоровье

Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину

В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Армия и оружие

Постучат по «Деривации»: новую зенитную систему готовят к госиспытаниям

Зенитный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» готовят к государственным испытаниям.
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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