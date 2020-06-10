Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Хоккей
Мильштейн стал агентом Сорокина в НХЛ
Ранее с Сорокиным работал агент Шуми Бабаев.
Sports.ru вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Наука
Глубину Марианской впадины уточнили
Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 3796 пациентов
В Москве ещё 3796 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:11
Кино
Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru 08 июня в 10:00
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ вчера в 07:41
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост вчера в 14:42
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Здоровье
Назван период максимальной «заразности» коронавируса
Инфицированные коронавирусом распространяют его наиболее активно в первые дни заболевания.
РИА Новости 01:57
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы
Российская певица Анна Седокова представила новый видеоклип с участием форварда «Химок» Яниса Тиммы.
Sports.ru вчера в 06:44
Политика
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Известия вчера в 16:57
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Экономика
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Наука
Археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Впоследствии археологам удалось заметить окаменелые стволы лиственниц, которые позволили определить точный возраст постройки.
Дни24 вчера в 21:00
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Культура
Сериал «Содержанки» покажут в Британии
Рамблер вчера в 08:03
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Здоровье
Воронежские власти объяснили резкий рост заболеваемости коронавирусом
Столь заметный рост числа выявленных за сутки заболевших (228 против 139 накануне) облправительство объяснило вспышкой инфекции в рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
МОЁ! Оnline Воронеж 08 июня в 09:57