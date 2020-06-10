Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00

Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

Московский Комсомолец02:54

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

RT на русском00:53

Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

News.ru00:44

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
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Армия и оружие

В ЛНР рассказали о перехвате беспилотника украинских силовиков

Силы Народной милиции ЛНР перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РЕН ТВ вчера в 08:01
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» выйдет в прокат в США

Газета.Ru 04:23
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Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
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Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Происшествия

Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Российская газета 04:41
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Армия и оружие

Названы сроки передачи флоту МРК с «Калибрами» «Грайворон»

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания, сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Взгляд.ру 02:47
Происшествия

В полиции опровергли информацию, что Ефремов был в машине не один

Московская полиция официально опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был в машине не один в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
ТАСС 04:44
Футбол

Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт

Нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской "Сельте" и заключить новый контракт с клубом.
Газета.Ru 04:38
Общество

Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму

WomanHit.ru 03:25
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Политика

Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
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Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
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Экономика

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
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Общество

ОНФ выявил неконкурентные закупки на ₽1 млрд под предлогом пандемии

Как пояснил активист Бюро расследований Александр Стефанов, из-за пандемии коронавируса власти смягчили систему госзакупок и разрешили заказчикам заключать контракты с единственным поставщиком для того, чтобы быстрее проводить закупки, например, лекарств.
РБК 03:00
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
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Происшествия

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
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Общество

Россиян предупредили о продуктах с кишечной палочкой

Лучшим способом справиться с бактериями является термическая обработка — кишечная палочка погибает при температуре 60 градусов через 15 минут.
Lenta.ru 03:25
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Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на видео Настасьи Самбурской

В период карантина Самбурская сняла небольшое видео, в котором высмеяла Боню и отсутствие у нее мимики из-за подтяжек.
Bimru.ru 02:06
Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
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Армия и оружие

США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний

Evo-rus.com 02:36
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Общество

В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом

В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:52
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Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
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Политика

Китай отказался от переговоров по ядерному оружию с Россией и США

Накануне представитель президента США Дональда Трампа по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что уже согласовал с российской стороной место и время переговоров по ядерным вооружениям.
Утро.ru вчера в 04:57
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Происшествия

Автомобиль ВСУ подорвался в Авдеевке

Народные новости вчера в 13:43
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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