Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Армия и оружие
В ЛНР рассказали о перехвате беспилотника украинских силовиков
Силы Народной милиции ЛНР перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РЕН ТВ вчера в 08:01
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» выйдет в прокат в США
Газета.Ru 04:23
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин
Российская газета 04:41
Армия и оружие
Названы сроки передачи флоту МРК с «Калибрами» «Грайворон»
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания, сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Взгляд.ру 02:47
Происшествия
В полиции опровергли информацию, что Ефремов был в машине не один
Московская полиция официально опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был в машине не один в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
ТАСС 04:44
Футбол
Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт
Нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской "Сельте" и заключить новый контракт с клубом.
Газета.Ru 04:38
Общество
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
WomanHit.ru 03:25
Политика
Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость
Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
Происшествия
Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео
Четвертая Власть 01:16
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
Экономика
У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
Общество
ОНФ выявил неконкурентные закупки на ₽1 млрд под предлогом пандемии
Как пояснил активист Бюро расследований Александр Стефанов, из-за пандемии коронавируса власти смягчили систему госзакупок и разрешили заказчикам заключать контракты с единственным поставщиком для того, чтобы быстрее проводить закупки, например, лекарств.
РБК 03:00
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Общество
Россиян предупредили о продуктах с кишечной палочкой
Лучшим способом справиться с бактериями является термическая обработка — кишечная палочка погибает при температуре 60 градусов через 15 минут.
Lenta.ru 03:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на видео Настасьи Самбурской
В период карантина Самбурская сняла небольшое видео, в котором высмеяла Боню и отсутствие у нее мимики из-за подтяжек.
Bimru.ru 02:06
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Evo-rus.com 02:36
Общество
В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом
В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:52
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Политика
Китай отказался от переговоров по ядерному оружию с Россией и США
Накануне представитель президента США Дональда Трампа по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что уже согласовал с российской стороной место и время переговоров по ядерным вооружениям.
Утро.ru вчера в 04:57
Происшествия
Автомобиль ВСУ подорвался в Авдеевке
Народные новости вчера в 13:43
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58