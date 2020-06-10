Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русском10 июня в 17:23
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Общество
Российская Федерация отмечает День России
Газета.Ru 02:28
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём России
RT на русском 01:56
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
ТАСС вчера в 14:52
Общество
В России увеличили пособия по безработице
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости вчера в 12:12
Общество
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша.
Известия 01:12
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Экономика
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Происшествия
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности
Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
Российская газета вчера в 04:38
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Происшествия
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
«Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если им какие-то деньги будут предложены со стороны артиста», — сказал адвокат.
РБК вчера в 14:52
Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Интернет
В WhatsApp тестируют новую функцию
С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
Аргументы и Факты вчера в 20:32
Общество
Новое правило в Испании после пандемии возмутило туристов
Бурную реакцию у туристов вызвало введение нового правила на курортах Испании.
Русская Планета вчера в 09:31
Наука
Белок BAM15 помогает без диеты похудеть
Evo-rus.com 10 июня в 02:12
Общество
Сбербанк списывает выплаты на детей за долги
На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК.
Слава труду (Бавлы) 10 июня в 13:39
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru 10 июня в 23:31
Общество
Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина
На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.
Lenta.ru 01:29
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Путешествия
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян
Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.
Известия 01:58
Единоборства
Костя Цзю назвал слабое место Нурмагомедова
Instagram Российский и австралийский боксер Костя Цзю назвал слабое место российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 17:01
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
Еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве от коронавируса вылечились еще 2255 пациентов. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Известия 02:39
Здоровье
В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19
В Белоруссии наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:41
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Космос
Маск прокомментировал статью Рогозина о значении полёта Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, которая была посвящена полёту американского корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС).
News.ru 10 июня в 16:13
Общество
Стало известно о заражении коронавирусом россиян с антителами
В России появились случаи заражения коронавирусом россиян с антителами к SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 21:12