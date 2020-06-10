Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на главные бои 251-го номерного турнира промоушена в комментариях под записью с анонсом ивента в Instagram ESPN MMA.

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 1,9K

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 639

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для известного журнала: фото Алеся Кафельникова, дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, снялась обнаженной.

Политика Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях» Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.

Политика Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи. 96

Общество Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь. 304

Здоровье Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19 Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга. 8