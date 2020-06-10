Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на главные бои 251-го номерного турнира промоушена в комментариях под записью с анонсом ивента в Instagram ESPN MMA.
Газета.Ru вчера в 20:03
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса
КМВ Новости 08:17
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Общество
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 11:32
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Кино
Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal
Adindex.ru 06:26
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для известного журнала: фото
Алеся Кафельникова, дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, снялась обнаженной.
Sport24.ru 13:35
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Политика
Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Коммерсантъ 09:12
Кино
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel.
Lenta.ru 11:21
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Наука
Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет
Впоследствии рептилию назвали в честь ученого ящерицей Модильяни (Harpesaurus modiglianii), или носорогим драконом.
РИА Новости 13:47
Общество
Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
Здоровье
Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19
Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия 11:59
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Общество
Главврач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан
Зори Табасарана 08:01