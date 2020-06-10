Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
Kinonews.ru 04:11
Футбол
Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»
Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Peterburg2.ru вчера в 09:25
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Армия и оружие
Россия возобновляет производство ракет «Рокот» без Украины
DixiNews 08 июня в 06:41
Здоровье
В Сахалинской областной больнице все по плану
Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция.
Сахалин.Инфо 04:08
Шоу-бизнес
Виторган похвастался фото 58-летней супруги в купальнике
На снимке улыбающаяся 58-летняя жена актера в обтягивающем черном купальнике держит на руках младшую дочку.
Народные новости 10:53
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Здоровье
Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года
Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.
Коммерсантъ 18:04
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Армия и оружие
Военный эксперт Коротченко объяснил неудачу ВВС США с запуском ракеты
ВВС США потерпели неудачу во время испытаний новейшей американской гиперзвуковой ракеты, когда она по неизвестным причинам сама отделилась от бомбардировщика Б-52 еще до запуска, сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
ФАН 18:49
Гаджеты
Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield
Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 15:51
Общество
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Космос
Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире
Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.
ТАСС 02:13
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM 18:14
Шоу-бизнес
Актер Игорь Жижикин признался, что стал папой в первый раз
Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом.
Вести.Ru 15:22
Технологии
«ВКонтакте» запустила функцию распознавания аудиосообщений
Газета Кемерова вчера в 14:53
Происшествия
Автомобильный мост обрушился в ТиНАО
В ТиНАО обрушился автомобильный мост через реку Незнайку, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Москва 24 11:24
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Авто
Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Экономика
Российские банки повысили лимиты операций без кода до 5 тысяч рублей
Порог операций по картам Mastercard без требований вводить PIN-код начали повышать российские банки.
РЕН ТВ 18:47