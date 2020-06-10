Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

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США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

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Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

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В Европе рухнуло потребление газа

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
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«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

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Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal

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Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Peterburg2.ru вчера в 09:25
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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Россия возобновляет производство ракет «Рокот» без Украины

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Здоровье

В Сахалинской областной больнице все по плану

Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция.
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Виторган похвастался фото 58-летней супруги в купальнике

На снимке улыбающаяся 58-летняя жена актера в обтягивающем черном купальнике держит на руках младшую дочку.
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Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
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Здоровье

Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года

Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.
Коммерсантъ 18:04
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
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Армия и оружие

Военный эксперт Коротченко объяснил неудачу ВВС США с запуском ракеты

ВВС США потерпели неудачу во время испытаний новейшей американской гиперзвуковой ракеты, когда она по неизвестным причинам сама отделилась от бомбардировщика Б-52 еще до запуска, сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
ФАН 18:49
Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
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Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
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Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 15:51
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Общество

В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
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Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Нашли предшественника Великой китайской стены.
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Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире

Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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В Петербурге автомобиль наехал на остановку

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
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Шоу-бизнес

Актер Игорь Жижикин признался, что стал папой в первый раз

Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом.
Вести.Ru 15:22
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«ВКонтакте» запустила функцию распознавания аудиосообщений

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Автомобильный мост обрушился в ТиНАО

В ТиНАО обрушился автомобильный мост через реку Незнайку, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

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Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Российские банки повысили лимиты операций без кода до 5 тысяч рублей

Порог операций по картам Mastercard без требований вводить PIN-код начали повышать российские банки.
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