Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать225

Подробнее о событии

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

RT на русском00:53

Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

РБК13:16

Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

Московский Комсомолец11:16

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

Взгляд.ру13:35

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика

В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
14
Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
27
Киберспорт

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
1
Армия и оружие

Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия

Evo-rus.com 06:06
33
Транспорт

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газета 13:38
31
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
30
Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
458
Космос

Космонавт Юрчихин сообщил, что корабля «Орёл» нет даже на бумаге

News.ru 04:03
34
Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
6
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
1K
Происшествия

Родственники погибшего в аварии с Ефремовым не получили извинений

Росбалт 13:26
12
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
89
Футбол

Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на лицензию категории Pro

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков сообщил, что Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.
Советский спорт 14:10
Происшествия

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила, что виновник аварии должен получить реальное наказание.
АБН вчера в 22:50
437
Авто

«КамАЗ» изготовил первый карьерный самосвал

Первый автомобиль из новой линейки - КАМАЗ-65805 - разработали и изготовили в Научно-техническом центре «КамАЗа».
CarsWeek.ru 07:53
64
Происшествия

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

"Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 14:20
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
283
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
711
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
2K
Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившееся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru вчера в 15:58
24
Шоу-бизнес

У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса

КМВ Новости 08:17
22
Происшествия

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге.
Российская газета 11:08
23
Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
181
Происшествия

В Крыму завели дело в отношении органов опеки из-за убийства девочки

"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть без вести пропавшей 6-летней девочки из Ленинского района (ч.2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:35
12
Наука

Броня на крыльях бабочки защищает ее от сильного дождя

Planet Today вчера в 17:02
1
Политика

Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов

Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
104
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

RZN.info 14:04
4
Технологии

Обновление Windows 10 теперь доступно для всех

Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста 13:45
35
Происшествия

Автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене

В Мюнхене неизвестные на автомобиле въехали в группу людей. Об этом сообщается в Twitter полиции города.
Газета.Ru 11:53
1
Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
279
Как работают Яндекс.Новости?
Главное