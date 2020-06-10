Энергетика

РБКРБКМЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

По итогам 2020 года мировые газовые рынки испытают «самый большой зафиксированный шок спроса» в своей истории. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, который посвящен рынку газа.
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США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

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Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

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В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

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Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

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В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Первый канал заменил титры фильма «Брат-2» на видео с протестами в США

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Здоровье

В Курске приступают к реорганизации детского санатория

Заявлено, что после объединения с областной детской больницей на базе санатория планируется создать 4 отделения медицинской реабилитации и детский хоспис.
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима

Масочный режим сохраняется во всех субъектах Российской Федерации, несмотря на снятие ограничений.
Российская газета 00:21
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Здоровье

В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы

Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 16:32
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Игры

Новинки Xbox Game Pass и появление кроссплея в No Man’s Sky

Microsoft представила ближайшие новинки Xbox Game Pass, в список которых попала и No Man's Sky.
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
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Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle

Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle К слову, многие звезды шутили по поводу отдыха в столь жестких условиях.
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Авторы Port Royale 4 показали 33 минуты игрового процесса

Близится релиз экономической стратегии Port Royale 4, и студия Gaming Minds вместе с издательством Kalypso представили запись непосредственного игрового процесса.
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Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж

10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.
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Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

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В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом

За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
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Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

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Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару

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Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии

Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
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Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»

Вокруг ТВ 14:14
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Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices 08 июня в 12:22
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