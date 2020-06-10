Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Гаджеты
Apple представит новый процессор для Mac на WWDC 2020
Американская компания Apple занимается разработкой трех моделей процессоров для Mac, которые может презентовать уже в этом году.
Экономика сегодня 02:44
Здоровье
В Крыму скончалась женщина с коронавирусом
В Симферопольской городской больнице умерла женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Krym.News 04:23
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
Задержан известный вор в законе Вася Бандит
Газета.Ru 04:42
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
РИА Новости вчера в 18:43
Кино
HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 284 человека
Еще 284 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в Свердловской области 10 июня.
ИА Красная Весна 03:51
Происшествия
По центру Екатеринбурга прокатилась молодежь в бассейне
По проспекту Ленина в Екатеринбурге проехалась компания из двух девушек и двух парней в маленьком бассейне и под громкую музыку.
Российская газета 02:58
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Авто
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры
У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
32CARS.ru вчера в 03:09
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Общество
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
Lenta.ru 04:17
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Общество
Индекс миролюбия упал в мире на фоне пандемии коронавируса
В 2020 году индекс снизился, но в институте считают, что цифры будут падать и дальше из-за пандемии.
Телеканал 360° 02:25
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
Памфилова рассказала, как будут освещать голосование по поправкам
Никаких ограничений для журналистов при освещении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не будет, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Кировской области
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Кировской области.
РЕН ТВ вчера в 18:33
Происшествия
Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП
Lenta.ru вчера в 12:28
Происшествия
Автомобиль ВСУ подорвался в Авдеевке
Народные новости вчера в 13:43
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:13
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца
Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru 08 июня в 16:43
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Политика
На Украине возбудили дело против Порошенко
Следователи Госбюро расследований Украины вручили экс- президенту страны Петру Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел, сообщил журналистам начальник второго отдела Госбюро Вадим Приймачок.
РИА Новости 05:14