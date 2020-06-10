Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00

Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

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В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

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Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
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Apple представит новый процессор для Mac на WWDC 2020

Американская компания Apple занимается разработкой трех моделей процессоров для Mac, которые может презентовать уже в этом году.
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Здоровье

В Крыму скончалась женщина с коронавирусом

В Симферопольской городской больнице умерла женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
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Происшествия

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В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Происшествия

Задержан известный вор в законе Вася Бандит

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Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
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РИА Новости вчера в 18:43
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HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
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Ефремов не станет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

ФАН 03:42
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 284 человека

Еще 284 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в Свердловской области 10 июня.
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Происшествия

По центру Екатеринбурга прокатилась молодежь в бассейне

По проспекту Ленина в Екатеринбурге проехалась компания из двух девушек и двух парней в маленьком бассейне и под громкую музыку.
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
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Общество

Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму

Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Авто

Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры

У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
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ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
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Китай усомнился в происхождении коронавируса

Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Памфилова рассказала, как будут освещать голосование по поправкам

Никаких ограничений для журналистов при освещении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не будет, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Четыре человека погибли в ДТП в Кировской области

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Кировской области.
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Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Политика

На Украине возбудили дело против Порошенко

Следователи Госбюро расследований Украины вручили экс- президенту страны Петру Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел, сообщил журналистам начальник второго отдела Госбюро Вадим Приймачок.
РИА Новости 05:14
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