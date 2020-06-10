Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и телекоммуникаций с представителями российских компаний.
Газета.Ru 11:18
Политика
Пелоси требует убрать статуи конфедератов из здания конгресса США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелос потребовала убрать 11 статуй лидеров и солдатов Конфедерации времен гражданской войны 1860-х годов, сообщает Reuters со ссылкой на письмо спикера главам профильного комитета конгресса.
Газета.Ru 18:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
33-летняя участница реалити родила дочь. Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитриенко стали родителями во второй раз.
WMJ.ru 15:14
Общество
В районе американского посольства в Багдаде упала ракета
В «зелёной зоне» иракской столицы Багдада недалеко от американского посольства упала ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
RT на русском 18:12
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Недавно в Соединенных Штатах Америки прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Во время тестирований она потерялась.
Актуальные Новости 01:54
Космос
Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире
Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.
ТАСС 02:13
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти
Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.
Вести.Ru 11:14
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Наука
Названа еще одна причина часто мыть руки
Ученые рассказали, почему важно часто мыть руки.
Evo-rus.com 02:42
Экономика
«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»
Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Футбол
Самедов о скинхедах в метро: «Кавказцев били, а внешность-то у меня... Я испугался, был мальчиком»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о встрече со скинхедами в метро.
Sports.ru 16:59
Футбол
AS: финал Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 23 августа
Финал Лиги чемпионов планируется провести 23 августа, сообщает AS со ссылкой на собственные источники.
Sport.ru 08:29
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Общество
В рейтинг лучших вузов мира попали пять университетов из Петербурга
Британская компания Quacquarelli Symonds составила рейтинг лучших университетов мира под названием World University Rankings 2021, в который попали сразу пять вузов из Санкт-Петербурга.
Петербургский дневник 00:35
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
Что происходит 09:17
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Футбол
«Рубин» и «Сочи» поспорят за Деспотовича
Будущее форварда определится по итогам сезона, в котором обеим командам необходимо сохранить место в РПЛ.Источник также отмечает, что "Ростов" уже отказался от идеи с подписанием 28-летнего серба, из-за высоких финансовых запросов футболиста, который требует не менее 1,2 млн евро в год.
Soccer.ru 18:22
Экономика
Акции Tesla рекордно подорожали
Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
Lenta.ru 11:48