Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

RT на русском00:53

Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

News.ru00:44

Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

Московский Комсомолец02:54

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
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Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
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Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия вчера в 10:59
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса

Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
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Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
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Политика

Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
Интерфакс 05:40
14
Армия и оружие

Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США

ИА Красная Весна вчера в 13:21
3
Армия и оружие

Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани

К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна вчера в 04:30
4
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

РИА Новости вчера в 23:29
105
Происшествия

Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Общество

В России за сутки выявили 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки были зафиксированы 8404 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
РБК 04:15
Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Ведомости 06:03
478
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
890
Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
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Культура

Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат 2»

Говорит Москва 08 июня в 09:23
2,1K
Кино

Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

Сегодня же вышел первый официальный тизер картины, и публике представлен постер.
Российская газета 06:03
Происшествия

Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым

Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Российская газета 03:06
16
Здоровье

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Lenta.ru 05:41
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Политика

США захотели построить ледокольный флот

РИА Новости вчера в 13:29
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Шоу-бизнес

Елена Воробей пожаловалась на сильную депрессию из-за коронавируса

Пародистка Елена Воробей призналась, что тяжело переживает реабилитацию после коронавируса и страдает неконтролируемой депрессией.
Экономика сегодня 06:18
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Общество

Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК

Как стало известно FlashNord, проект сегодня, 10 июня, представило ООО «СКА Арена», которое выполняет концессионное соглашение с городом по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский», рухнувшего в результате демонтажа крыши этой зимой.
FlashNord 05:24
6
Политика

В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию

Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:13
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособий по безработице на три месяца

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплаты пособий по безработице на три месяца, до 1 октября, сообщает Газета.ru.
РИАМО 08 июня в 13:16
1,8K
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

Ведомости 05:39
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Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Россия в рейтинге оказалась ниже всех стран Европы и бывшего СССР. С ней соседствуют Судан и Центрально-Африканская Республика.
REGNUM 02:37
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Российские туроператоры могут поднять цены на внутренний туризм в России на 30%.
Би-порт вчера в 04:36
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