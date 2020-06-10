Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия вчера в 10:59
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Политика
Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
Интерфакс 05:40
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна вчера в 04:30
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
РИА Новости вчера в 23:29
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Общество
В России за сутки выявили 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки были зафиксированы 8404 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
РБК 04:15
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Ведомости 06:03
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Культура
Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат 2»
Говорит Москва 08 июня в 09:23
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
Сегодня же вышел первый официальный тизер картины, и публике представлен постер.
Российская газета 06:03
Происшествия
Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым
Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Российская газета 03:06
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
США захотели построить ледокольный флот
РИА Новости вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Елена Воробей пожаловалась на сильную депрессию из-за коронавируса
Пародистка Елена Воробей призналась, что тяжело переживает реабилитацию после коронавируса и страдает неконтролируемой депрессией.
Экономика сегодня 06:18
Общество
Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК
Как стало известно FlashNord, проект сегодня, 10 июня, представило ООО «СКА Арена», которое выполняет концессионное соглашение с городом по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский», рухнувшего в результате демонтажа крыши этой зимой.
FlashNord 05:24
Политика
В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию
Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:13
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособий по безработице на три месяца
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплаты пособий по безработице на три месяца, до 1 октября, сообщает Газета.ru.
РИАМО 08 июня в 13:16
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Россия в рейтинге оказалась ниже всех стран Европы и бывшего СССР. С ней соседствуют Судан и Центрально-Африканская Республика.
REGNUM 02:37
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Российские туроператоры могут поднять цены на внутренний туризм в России на 30%.
Би-порт вчера в 04:36