Энергетика
Вести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:36, Ашберн
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Происшествия
В Подмосковье задержан криминальный авторитет Вася Бандит
В Подмосковье задержан криминальный авторитет по прозвищу Вася Бандит - вор в законе, который занимал высшее положение в преступной иерархии на протяжении 27 лет.
Газета.Ru 12:20
Общество
В России задумались о пожизненном лишении прав за пьяное вождение
В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде.
Lenta.ru 15:34
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLC
Напомним, что Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году и спустя год вышла его купеобразная версия.
32CARS.ru 12:44
Футбол
«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Общество
ВОЗ объяснила «необычную» смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения признала низкую смертность от коронавируса в России необычной, однако нашла этому объяснение.
Российская газета 17:08
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Здоровье
Американский врач опроверг важное заявление ВОЗ о коронавирусе
Ранее эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что передача инфекции от зараженных без симптомов маловероятна.
Росбалт 15:59
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Армия и оружие
Новый ракетный корабль с «Калибрами» поступит на флот до конца года
Малый ракетный корабль "Грайворон" планируют передать флоту до конца 2020 года.
Вести.Ru 05:09
Политика
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти
Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.
Вести.Ru 11:14
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Вековые ели повалил ураган в Локнянском районе
От стихии, разбушевавшейся 10 июня на юге Псковской области, сильно пострадало кладбище на берегу озера в деревне Лохны: повалены вековые ели.
Псковское агентство информации 17:29
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
33-летняя участница реалити родила дочь. Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитриенко стали родителями во второй раз.
WMJ.ru 15:14
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 состоится 11 июня
Из-за беспорядков, которые происходили в США, с 4 июня онлайн-шоу перенесли на 11 число. Объявление появилось на страничке Sony в Twitter.
SM News вчера в 01:27
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
7 новостей 16:46
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices 08 июня в 12:22
Политика
Порошенко официально объявлено подозрение
Госбюро расследований Украины официально объявило подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне.Ru 05:19
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 08 июня в 03:44
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Происшествия
Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ Ростеха, отзывает аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга.
Аргументы и Факты 06:27
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20