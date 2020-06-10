Энергетика

Вести.RuВести.RuМЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

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В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде.
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