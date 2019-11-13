Энергетика

ТАССТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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Жизнь вносит коррективы. МЭА опять поменяло нефтяные прогнозы

ПРАЙМ09:09

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

ТАССвчера в 23:24

МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году

Коммерсантъвчера в 20:30

Американской сланцевой нефти предсказали превосходство над обычной российской

Lenta.ruвчера в 21:39

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Интерфаксвчера в 20:39

МЭА спрогнозировало спад добычи нефти странами ОПЕК до 47% к 2030 году

РБКвчера в 23:07

МЭА рассказало об увеличении спроса на нефть на 6,8% к 2025 году

Газета.Ruвчера в 20:59
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Вести.Ru 12:24
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
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Технологии

Бактерии помогут американцам искать мины

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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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В «Артеке» во сне умерла девочка

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Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
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Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
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По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
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Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
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В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Турция решительно осудила авиаудар Израиля по сектору Газа

Напомним, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибло 23 человека, ещё 69 получили ранения.
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Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
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