Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз относительно мирового спроса на нефть в ближайшее пятилетие, согласно которому базовый спрос будет расти на 1 миллион б/с ежегодно и к 2025 году вырастет на 7%.

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Политика Путин заявил об избежавшей рецессии российской экономике Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.

Политика Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.

Кино Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака» Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Общество На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Происшествия В Крыму ищут пропавшую 5-летнюю девочку Следователи СКР совместно с полицейскими приступили к розыску пропавшей 5-летней девочки Дарьи Пилипенко.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.

Футбол Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.

Происшествия Подозреваемого в убийстве задержали в Холмском районе Как сообщают в областном следкоме, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей Холмского района, сотрудников полиции, а также следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления.

Здоровье Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.

Происшествия СПбГУ уволил историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.

Общество «Ведомости»: штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз Как стало известно изданию, в новой редакции кодекса прописан штраф за мелкое хулиганство в сумме трех-пяти тысяч рублей (сейчас его размер варьируется от пятисот до тысячи рублей).

Армия и оружие В Сирии сменили командующего российской группировкой войск В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Культура People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Экономика Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.