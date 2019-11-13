Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз относительно мирового спроса на нефть в ближайшее пятилетие, согласно которому базовый спрос будет расти на 1 миллион б/с ежегодно и к 2025 году вырастет на 7%.

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году

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