Энергетика
News.ruМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз относительно мирового спроса на нефть в ближайшее пятилетие, согласно которому базовый спрос будет расти на 1 миллион б/с ежегодно и к 2025 году вырастет на 7%.
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МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году
Коммерсантъвчера в 20:30
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Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика
Коломойский выступил за восстановление связей с Россией
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией.
ТАСС 05:40
Общество
В России прогнозируют одну из самых теплых зим за 140 лет
Климатологи заявили, что зима 2019-2020 года в России станет одной из самых теплых за последние 140 лет.
РЕН ТВ 04:24
Происшествия
Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Политика
Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами
Если документ будет принят, то российские власти смогут признавать иноагентами журналистов, сотрудничающих со СМИ-иноагентами.
Ведомости 04:13
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Происшествия
СКР засекретил материалы по делу Ивана Голунова
Следственный комитет России засекретил все материалы уголовного дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, которое изначально было возбуждено против него, заявил следователь в Басманном суде Москвы.
ТК Звезда 11 ноября в 07:47
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Экономика
В Казани ПАТП начали продавать новые автобусы, чтобы «выжить»
Вечерняя Казань 01:37
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru 11 ноября в 18:59
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag вчера в 09:32
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Фигурное катание
ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе
Metaratings вчера в 05:05
Театры
В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»
В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Взгляд.ру вчера в 03:59
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Гаджеты
Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Huawei Nova 5T
ITZine.ru 11 ноября в 06:28
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс вчера в 04:08
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Армия и оружие
На Донбассе подорвался комбриг ВСУ
В районе Волновахи на территории Донецкой Народной Республики подорвался на мине командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростылев.
ANNA-News вчера в 22:30
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Движок 05:22
Общество
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23