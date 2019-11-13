Энергетика

News.ruNews.ruМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз относительно мирового спроса на нефть в ближайшее пятилетие, согласно которому базовый спрос будет расти на 1 миллион б/с ежегодно и к 2025 году вырастет на 7%.
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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

ТАССвчера в 23:24

МЭА рассказало об увеличении спроса на нефть на 6,8% к 2025 году

Газета.Ruвчера в 20:59

Американской сланцевой нефти предсказали превосходство над обычной российской

Lenta.ruвчера в 21:39

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Интерфаксвчера в 20:39

МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году

Коммерсантъвчера в 20:30

МЭА спрогнозировало спад добычи нефти странами ОПЕК до 47% к 2030 году

РБКвчера в 23:07

МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040

ПРАЙМвчера в 19:16
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Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Коломойский выступил за восстановление связей с Россией

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией.
ТАСС 05:40
Общество

В России прогнозируют одну из самых теплых зим за 140 лет

Климатологи заявили, что зима 2019-2020 года в России станет одной из самых теплых за последние 140 лет.
РЕН ТВ 04:24
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

ТАСС 05:27
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Политика

Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами

Если документ будет принят, то российские власти смогут признавать иноагентами журналистов, сотрудничающих со СМИ-иноагентами.
Ведомости 04:13
Энергетика

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Происшествия

СКР засекретил материалы по делу Ивана Голунова

Следственный комитет России засекретил все материалы уголовного дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, которое изначально было возбуждено против него, заявил следователь в Басманном суде Москвы.
ТК Звезда 11 ноября в 07:47
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Общество

Губернатор назвал ущерб от наводнения в Венеции апокалиптическим

Известия 05:09
Экономика

В Казани ПАТП начали продавать новые автобусы, чтобы «выжить»

Вечерняя Казань 01:37
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru 11 ноября в 18:59
Общество

Россияне все чаще предпочитают перекусы обеду из трех блюд

ADVIS.ru 04:59
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag вчера в 09:32
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings вчера в 05:05
Театры

В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»

В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Взгляд.ру вчера в 03:59
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Гаджеты

Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Huawei Nova 5T

ITZine.ru 11 ноября в 06:28
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Происшествия

В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс вчера в 04:08
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Армия и оружие

На Донбассе подорвался комбриг ВСУ

В районе Волновахи на территории Донецкой Народной Республики подорвался на мине командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростылев.
ANNA-News вчера в 22:30
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Движок 05:22
Общество

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
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