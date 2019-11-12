Энергетика

ТАССТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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Трубы ведут на восток

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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

ТАССвчера в 23:24

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Интерфаксвчера в 20:39

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Коммерсантъвчера в 20:30

МЭА рассказало об увеличении спроса на нефть на 6,8% к 2025 году

Газета.Ruвчера в 20:59

МЭА: Россия останется крупнейшим экспортером газа в мире как минимум до 2040 года

ПРАЙМвчера в 19:16

МЭА спрогнозировало спад добычи нефти странами-ОПЕК до 47% к 2030 году

РБКвчера в 23:07
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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
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С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
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ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
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Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

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Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

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Российская газета вчера в 23:38
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Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
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В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Экологическая организация «Гринпис» предложила запретить использование на территории РФ 10-ти основных одноразовых пластиковых загрязнителей природы.
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Число малогабаритных квартир возросло в России

В России за последние пять лет удвоилось число малогабаритных квартир.
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В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
Вести.Ru вчера в 22:38
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Попов «подсидел» Сашу Петрова…Ради главной роли в «Полицейский с Рублевки» Мухич похудел на 20 кг

Как известно, год назад Петров отказался от съемок в сериале из-за того, что уехал покорять Голливуд.
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Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.
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Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

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Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
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«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

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