Энергетика
ИнтерфаксМЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
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МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году
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