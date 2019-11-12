Энергетика

ТАССТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

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Коммерсантъвчера в 20:30

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Газета.Ruвчера в 20:59

МЭА: Россия останется крупнейшим экспортером газа в мире как минимум до 2040 года

ПРАЙМвчера в 19:16
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Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Инспектора по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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