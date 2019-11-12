Энергетика

ТАССТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

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МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году

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МЭА: Россия останется крупнейшим экспортером газа в мире как минимум до 2040 года

ПРАЙМвчера в 19:16
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Вашингтон
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Названа дата премьеры роскошного кроссовера Mercedes-Maybach

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Украина рассчитывает добиться от России компенсаций за нарушения двух международных конвенций в рамках дела, рассматриваемого Международным судом ООН.
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова

Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
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Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
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