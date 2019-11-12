Энергетика
ТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году
Коммерсантъвчера в 20:30
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
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По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.
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Немцы готовятся к премьере кроссовера Mercedes-Maybach: впервые серийный «паркетник» предстанет перед публикой в Китае.
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Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Армия и оружие
В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек
Число погибших в результате авиаударов, нанесенных израильской армией по палестинскому сектору Газа, увеличилось до десяти.
Армия и оружие
Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»
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На Россию надвигаются аномальные холода
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Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Авто
Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представлен официально
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
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Ростовчанка Костенко купала в море свою дочь в памперсе
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова раскритиковали ее за то, что она не сняла с ребенка памперс на пляже, комментарии они оставили в Instagram девушки.
Политика
Назарбаев: Зеленский дал согласие на встречу с Путиным «тет-а-тет»
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
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Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из страны
Самолет, на котором Моралес вылетел в Мехико, принадлежит мексиканским ВВС. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
Общество
Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.