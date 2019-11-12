Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

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