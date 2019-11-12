Энергетика
ТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году
Коммерсантъвчера в 20:30
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Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Экономика
ФАС одобрила прошение «Ростелекома» о консолидации оператора Tele2
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2.
Общество
Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области
В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
Экономика
Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле
По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Политика
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Происшествия
Арестован бывший глава «Агентства развития памятников Иркутска»
В Иркутске Октябрьский районный суд арестовал на два месяца бывшего и.о. гендиректора "Агентства развития памятников Иркутска", сообщила пресс-служба суда.
Наука
Биологи изучили пути гибели клеток с поврежденной ДНК
Ученые провели объемную работу, в ходе которой проанализировали множество различных способов гибели клеток с поврежденной ДНК.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Происшествия
Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле
Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по активу спецслужб Сирии
Важнее другое: параллельно с ударами по Газе в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛ атаковали квартал Мезза в сирийском Дамаске, где проживал один из командиров «Исламского джихада» Акрам аль‑Аджури.
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Политика
Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
Здоровье
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Армия и оружие
Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии
Эксперт из РАРАН Константин Сивков рассказал о скором «позорном поражении» армии США в Сирии.