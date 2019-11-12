Энергетика

ТАССТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

ТАССвчера в 23:24

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Интерфаксвчера в 20:39

Американской сланцевой нефти предсказали превосходство над обычной российской

Lenta.ruвчера в 21:39

МЭА спрогнозировало спад добычи нефти странами ОПЕК до 47% к 2030 году

РБКвчера в 23:07

МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году

Коммерсантъвчера в 20:30

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Газета.Ruвчера в 20:59

МЭА: Россия останется крупнейшим экспортером газа в мире как минимум до 2040 года

ПРАЙМвчера в 19:16
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

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ФАС одобрила прошение «Ростелекома» о консолидации оператора Tele2

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2.
Absolut TV вчера в 13:18
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Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области

В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
REGNUM вчера в 04:42
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Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле

По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
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Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Футбол

Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Политика

Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса

Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.
РИА Новости вчера в 22:39
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
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Арестован бывший глава «Агентства развития памятников Иркутска»

В Иркутске Октябрьский районный суд арестовал на два месяца бывшего и.о. гендиректора "Агентства развития памятников Иркутска", сообщила пресс-служба суда.
Интерфакс 00:20
Наука

Биологи изучили пути гибели клеток с поврежденной ДНК

Ученые провели объемную работу, в ходе которой проанализировали множество различных способов гибели клеток с поврежденной ДНК.
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Происшествия

Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих

REGNUM 00:30
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Известия вчера в 02:31
Происшествия

Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле

Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.
Коммерсантъ 00:31
Армия и оружие

Израиль нанес удар по активу спецслужб Сирии

Важнее другое: параллельно с ударами по Газе в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛ атаковали квартал Мезза в сирийском Дамаске, где проживал один из командиров «Исламского джихада» Акрам аль‑Аджури.
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Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Политика

Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
РБК вчера в 13:07
Экономика

Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Происшествия

В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек

Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
RT на русском вчера в 23:33
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb вчера в 03:39
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
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Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
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Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
ТК Звезда вчера в 22:36
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Армия и оружие

«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Утро.ru вчера в 09:40
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Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии

Эксперт из РАРАН Константин Сивков рассказал о скором «позорном поражении» армии США в Сирии.
Актуальные Новости 00:31
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