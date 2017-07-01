Энергетика
ТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году
Коммерсантъвчера в 20:30
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Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан ответил на вопрос о выводе из состава российского форварда команды Ильи Ковальчука.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Наука
Возрастная макулярная дегенерация к середине века поразит 77 миллионов европейцев
Исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology, показало, что случаев возрастной дегенерации желтого пятна к 2050 году может стать на 75% больше.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Футбол
Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Экономика
Владимир Лисин заплатил самый большой налог с прибыли офшора
По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Армия и оружие
На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Армия и оружие
Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана
Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Политика
Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии
Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
Кино
Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix
Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Здоровье
Из юрьевецкой больницы уволились семь врачей
Заявление об увольнении по собственному желанию написали семь врачей владимирской городской больницы №6, расположенной в микрорайоне Юрьевец.
Армия и оружие
Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада»
Сегодня в результате израильского удара с воздуха по Сектору Газа убит полевой командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ате.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток-2» будет построен до конца 2019 года
Строительные работы по возведению газопровода «Северный поток-2» могут быть завершены уже в 2019 году, заявляет глава компании Wintershall Dea Марио Мерен.
Экономика
Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты
Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию по пресечению наркогруппировки, которой был организован один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков.
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Общество
Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны
Французская жандармерия задержала канадского миллионера, основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи, сообщили СМИ.