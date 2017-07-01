Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Общество На Россию надвигаются аномальные холода На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).

Политика На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.

Космос Солнечная система завершила очередной галактический год Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.

Экономика Владимир Лисин заплатил самый большой налог с прибыли офшора По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.

Здоровье Из юрьевецкой больницы уволились семь врачей Заявление об увольнении по собственному желанию написали семь врачей владимирской городской больницы №6, расположенной в микрорайоне Юрьевец.

Армия и оружие Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада» Сегодня в результате израильского удара с воздуха по Сектору Газа убит полевой командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ате.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Происшествия ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию по пресечению наркогруппировки, которой был организован один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.