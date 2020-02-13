Энергетика
Центр энергетической экспертизыМЭА прогнозирует снижение спроса на нефть впервые за 10 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что влияние коронавируса будет значительным и выразится в снижении темпов роста мирового спроса на нефть на 435 тыс. баррелей в сутки в I квартале текущего года. Об этом говорится в отчете организации.
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В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.Коммерсантъвчера в 06:10
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МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет
Вести.Ruвчера в 04:53
Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть
Коммерсантъвчера в 06:10
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