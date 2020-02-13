с чего всё началось

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что влияние коронавируса будет значительным и выразится в снижении темпов роста мирового спроса на нефть на 435 тыс. баррелей в сутки в I квартале текущего года. Об этом говорится в отчете организации.

МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть впервые за 10 лет

Общество В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии» В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Футбол Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии» Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Футбол РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.

Политика Путин высказался об индексации пенсий в России Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.