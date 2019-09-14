Энергетика
Народные новостиМЭА прокомментировало нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Международное энергетическое агентство (МЭА) не наблюдает снижения запасов на рынках нефти после атаки йеменских мятежников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте организации, передает RT. Согласно коммюнике, МЭА пристально наблюдает за ситуацией в стране.
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Лидером по числу призов стал фильм "Мстители: Финал".
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Сборная Франции по баскетболу стала бронзовым призером Кубка мира. В Пекине французы обыграли команду Австралии со счетом 67:59.
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Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
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По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
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Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
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В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
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Ученые назвали причину набора веса с возрастом
ТК Звезда вчера в 18:08
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Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
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Двухлетняя дочь Анастасии Стоцкой растет настоящей красавицей
Напомним, что Анастасия Стоцкая является мамой двоих замечательных детей от мужа, ресторатора Сергея.
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«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
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Ежемесячная аудитория Minecraft составляет 112 млн человек
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