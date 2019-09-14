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Народные новостиНародные новостиМЭА прокомментировало нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии

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Международное энергетическое агентство (МЭА) не наблюдает снижения запасов на рынках нефти после атаки йеменских мятежников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте организации, передает RT. Согласно коммюнике, МЭА пристально наблюдает за ситуацией в стране.
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