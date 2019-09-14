Международное энергетическое агентство (МЭА) прокомментировало атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Как говорится на сайте агентства, пока произошедшее не отразилось на рынках нефти.

В МЭА прокомментировали атаку на НПЗ Саудовской Аравии

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