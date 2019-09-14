Политика
RT на русскомВ МЭА прокомментировали атаку на НПЗ Саудовской Аравии
Международное энергетическое агентство (МЭА) прокомментировало атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Как говорится на сайте агентства, пока произошедшее не отразилось на рынках нефти.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Газета.Ru вчера в 15:01
Здоровье
Медики назвали причины боли в коленях
Болевые ощущения в коленях могут быть вызваны различными причинами. Основные из них назвали медики.
Волгоградская правда 00:01
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Футбол
Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу
Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии.
RT на русском 15:34
Политика
NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
ТАСС 17:32
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля
Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».
РБК 19:18
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса 03:00
Здоровье
Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
По словам Рака, основная сложность глиобластомы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.
Газета.Ru 08:42
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14:34
Армия и оружие
Эстонцы создали робота-ракетоносца
Эстонцы создали робота, умеющего запускать американские переносные противотанковые ракеты «Джавелин».
Инвест-Форсайт 12:24
Космос
Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе
Газета.Ru 12 сентября в 11:52
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени
Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
Интермонитор.ру 14:24
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Evo-rus.com вчера в 11:40
Политика
В МИД Украины рассказали об ожиданиях Зеленского от нормандского формата
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об основных ожиданиях украинского президента Владимира Зеленского от переговоров лидеров стран нормандского формата: Германии, Франции, России и Украины.
RT на русском 17:15
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек.
Газета.Ru 07:32
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Авто
Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron
В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
Актуальные Новости вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости вчера в 10:30
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Армия и оружие
Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии
Аргументы и Факты вчера в 15:59
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07