Энергетика

Народные новостиНародные новостиМЭА прокомментировало нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии

3 фото
Международное энергетическое агентство (МЭА) не наблюдает снижения запасов на рынках нефти после атаки йеменских мятежников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте организации, передает RT. Согласно коммюнике, МЭА пристально наблюдает за ситуацией в стране.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В МЭА заявили, что атака на объекты в Саудовской Аравии пока не сказалась на рынках нефти

ТАССвчера в 14:18

В МЭА прокомментировали атаку на НПЗ Саудовской Аравии

RT на русскомвчера в 15:05

МЭА назвало достаточными запасы нефти после атаки дронов на Saudi Aramco

РБКвчера в 14:27

МЭА заявляет, что атака хуситов не повлияла на снабжение рынков нефтью

Коммерсантъвчера в 15:55

МЭА прокомментировало нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Народные новостивчера в 16:02

Атака на заводы в Саудовской Аравии пока не повлияла на рынок нефти

Красная веснавчера в 16:08

В МЭА заявили, что атака на объекты в Саудовской Аравии пока не сказалась на рынках нефти

Инфоросвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Политика

Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Футбол

СМИ: Клопп может возглавить «Реал» или «Барселону»

Основным кандидатом на должность нового главного тренера является немецкий специалист Юрген Клопп, который с 2015 года возглавляет «Ливерпуль».
Матч ТВ 12:39
Происшествия

Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала подарки со свадьбы

Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Политика

Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Lenta.ru 12:46
Политика

На Украине на оскверненном памятнике оставили «послание» Зеленскому

Памятник на месте массового убийства евреев осквернили в Николаевской области Украины, на месте оставили записку, в которой упоминалось имя украинского президента Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье глава Украинского еврейского комитета.
РИА Новости 13:14
Происшествия

Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве

В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США

Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Политика

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Футбол

Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча

Lenta.ru 04:24
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК вчера в 15:15
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Врачи уговаривали Заворотнюк не делать ЭКО в 47 лет

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк незадолго до новостей о якобы раке мозга призналась, что врачи долго уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.
Народные новости 09:37
Политика

В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Общество

Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Происшествия

В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус

Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
URA.Ru 11:41
Шоу-бизнес

Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.
Москва 24 вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости вчера в 02:33
Футбол

Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд

Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Происшествия

Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва

RT на русском 11:19
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Политика

В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.
Аргументы и Факты 01:01
Хоккей

Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за положительный допинг-тест

Ранее 27-летний Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.
РИА Новости вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Международное энергетическое агентство
Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная заявочная цель организации - содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное