Великобритания осуждает атаку йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии и призывает к прекращению подобного рода действий, заявил официальный представитель британского МИД.

МИД Британии осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии

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