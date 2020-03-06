Общество
Агентство нефтегазовой информацииМЭА скорректирует прогноз на спрос на нефть из-за коронавируса
"МЭА пересмотрит прогнозы по спросу на нефть в следующий понедельник из-за вируса", - отметил он. При этом Бирол подчеркнул, что распространение заболевания является "временной проблемой", а фундаментальные факторы вокруг спроса на нефть "все еще сильны", передает его слова Finanz.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МЭА скорректирует прогноз на спрос на нефть из-за коронавируса
Агентство нефтегазовой информации06 марта в 01:32
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Политика
Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17
В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийским лайнером.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе
В понедельник Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе начнутся в Анкаре 10 марта.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Общество
«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением
Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Экономика
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракету-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Авто
Автомобили Renault смогут обновляться «по воздуху» в России
Renault станет первой компанией в России, которая реализует технологию обновления информационно-развлекательной системы автомобиля «по воздуху».
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
Энергетика
МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса
Что касается нынешних показателей, то по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире в первом квартале упал на 2,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
Музыка