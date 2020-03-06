"МЭА пересмотрит прогнозы по спросу на нефть в следующий понедельник из-за вируса", - отметил он. При этом Бирол подчеркнул, что распространение заболевания является "временной проблемой", а фундаментальные факторы вокруг спроса на нефть "все еще сильны", передает его слова Finanz.

МЭА скорректирует прогноз на спрос на нефть из-за коронавируса

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