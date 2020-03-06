Общество

Агентство нефтегазовой информацииАгентство нефтегазовой информацииМЭА скорректирует прогноз на спрос на нефть из-за коронавируса

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"МЭА пересмотрит прогнозы по спросу на нефть в следующий понедельник из-за вируса", - отметил он. При этом Бирол подчеркнул, что распространение заболевания является "временной проблемой", а фундаментальные факторы вокруг спроса на нефть "все еще сильны", передает его слова Finanz.
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МЭА скорректирует прогноз на спрос на нефть из-за коронавируса

Агентство нефтегазовой информации06 марта в 01:32

Прогноз по нефти будет понижен

OilCapital.ru06 марта в 06:44
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
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В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
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Что касается нынешних показателей, то по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире в первом квартале упал на 2,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
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Международное энергетическое агентство
Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная заявочная цель организации - содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА.
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Бироль Фатих
Турецкий экономист
Turkish economist and energy expert, who has been the Executive Director of the International Energy Agency since 1 September 2015. He previously served as the Chief Economist and Director of Global Energy Economics at the IEA in Paris.
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