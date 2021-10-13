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МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году

Мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.
Интерфакс
Тогда к 2030 году цена на нефть составит $67 за баррель, а к 2050 году — $64 за баррель.
Коммерсантъ
Согласно базовому сценарию МЭА, мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года к 2023 году, прежде чем достигнет максимального уровня в 104 млн б/с в середине 2030-х годов, а затем будет постепенно снижаться до 2050 года.
Интерфакс
При самых жестких сценариях декарбонизации экономик доля России и стран ОПЕК в мировой добыче нефти составит не менее 60% по сравнению с текущими 40%, говорится в отчете.
ТАСС

С чего всё началось

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад World Energy Outlook 2021 (.pdf
), в котором рассмотрело различные сценарии изменения цен на нефть.

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