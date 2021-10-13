Мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.
Согласно базовому сценарию МЭА, мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года к 2023 году, прежде чем достигнет максимального уровня в 104 млн б/с в середине 2030-х годов, а затем будет постепенно снижаться до 2050 года.
В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.