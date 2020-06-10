Энергетика

Газета.RuГазета.RuМЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ

Не исключено, что в 2020 году он снизится на 4%, или на 150 млрд куб. м. Такой показатель является рекордом с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века. Эксперты полагают, что восстанавливаться спрос начнет в 2021 году.
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