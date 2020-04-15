с чего всё началось

До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ. В организации рассказали, что по итогам месяца спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года

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