Энергетика
Ruposters.ruМировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ. В организации рассказали, что по итогам месяца спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки.
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МЭА ожидает рекордного за 13 лет снижения инвестиций нефтяных компаний в 2020 году
Rambler News Service07:46
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