Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruМировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года

До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ. В организации рассказали, что по итогам месяца спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
15 апреля МЭА выпустило очередной доклад
 о ситуации в нефтяной отрасли, предупредив о том, что в апреле суточный спрос на нефть в мире снизится по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 29 млн барр., вернувшись на уровень 1995 года.
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