с чего всё началось

В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки – даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году

Экономика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 150

Общество Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". 124

Общество Ищущих работу россиян предупредили о мошенниках Новую мошенническую схему придумали преступники в России, они используют повышенный спрос на дистанционную работу.

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 229

Финансы Индекс Мосбиржи упал более чем на 5% Индекс Мосбиржи падает более чем на 5%, опускаясь ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля.

Кино «Губку Боба» перенесли на август Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,2K

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,7K

Шоу-бизнес Юморист Александр Гудков готовится к свадьбе Популярный телеведущий Александр Гудков готовится к свадьбе. Он уже сделал предложение своему любимому человеку. 4

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 1K

Общество Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Экономика В России призвали ввести продуктовые карточки Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. 2,5K

Происшествия СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево Следственный комитет России опубликовал видеозапись авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая произошла в мае прошлого года. 351

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Финансы ЦБ объяснил отток ликвидности из банков в марте спросом на наличные "Снижению профицита на начало апреля способствовали рост объема наличных денег в обращении, оттоки по бюджетному каналу и увеличение остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России", — заявил регулятор Как пояснил ЦБ, спрос на наличные у россиян растет "в условиях повышенной неопределенности" из-за пандемии коронавируса COVID-19. 2

Биатлон Светлана Миронова: «Не могу сказать, что Норицын меня загубил» Могу сказать о Норицыне, что вряд ли он меня загубил. Во-первых, в прошлом сезоне у меня была первая медаль на Кубке IBU.

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Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 22

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Экономика Ритейлеры потеряли 1,4 млрд рублей на утилизации портящихся продуктов Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что у ритейлеров образовался избыток скоропортящихся продуктов с истекающим сроком годности, дополнительные расходы на утилизацию которых в марте составили почти 1,4 млрд рублей. 41