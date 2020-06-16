Энергетика
КомпанияМЭА спрогнозировало снижение мирового спроса на нефть в 2020 году
В 2020 году глобальный спрос на нефть снизится на 8,1 миллиона баррелей в сутки, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Организация полагает, что спрос на нефть полностью не восстановится по крайней мере до 2022 года.
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МЭА спрогнозировало снижение глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с
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