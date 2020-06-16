В 2020 году глобальный спрос на нефть снизится на 8,1 миллиона баррелей в сутки, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Организация полагает, что спрос на нефть полностью не восстановится по крайней мере до 2022 года.

МЭА спрогнозировало снижение мирового спроса на нефть в 2020 году

Экономика ВРП Петербурга потеряет 15% в случае второй волны коронавируса Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 17:41 — REGNUM Валовой региональный продукт Петербурга по итогам 2020 года упадет на 15% в случае продолжения и второй волны пандемии коронавируса. 19

Экономика Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.

Фигурное катание Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. 3

Футбол УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.

Технологии Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.

Общество Температура в Москве побила рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета. 82

Здоровье Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.

Общество В России возобновили спор об окрошке Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе. 66

Авто Lexus представила седан Lexus IS нового поколения Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители. 9

Экономика В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов. 19

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 32

Общество Россия ответила на слухи о прекращении поставок газа в Белоруссию Слухи о прекращении поставок российского газа в Белоруссию с 1 июля не имеют под собой никаких оснований.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 40

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 695