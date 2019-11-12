К 2030 году объем нефти, добываемой странами — участниками ОПЕК, снизится до 47%. Об этом говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА спрогнозировало спад добычи нефти странами ОПЕК до 47% к 2030 году

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