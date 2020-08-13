МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

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Падение спроса на нефть в этом году окажется сильнее, чем предполагалось ранее, пишет МЭА в своем очередном ежемесячном отчете. Если в июне агентство предполагало, что эта цифра составит 7,9 млн баррелей в сутки, то новый прогноз - 8,1 млн баррелей.