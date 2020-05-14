с чего всё началось

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свою оценку падения спроса на нефть в 2020 году в меньшую сторону — до 8,6 млн баррелей в сутки против предыдущего значения в 9,3 млн баррелей в сутки, говорится в майском отчете агентства, 14 мая опубликованного на сайте организации.

МЭА улучшило оценку спроса на нефть в 2020 году

Экономика Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10% Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс». 14

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