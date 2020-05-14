Энергетика
ИА Красная ВеснаМЭА улучшило оценку спроса на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свою оценку падения спроса на нефть в 2020 году в меньшую сторону — до 8,6 млн баррелей в сутки против предыдущего значения в 9,3 млн баррелей в сутки, говорится в майском отчете агентства, 14 мая опубликованного на сайте организации.
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На фоне поэтапного снятия странами антивирусных ограничений мировой спрос на нефть во втором квартале этого года снизится не так сильно, как ожидалось еще в апреле, тем не менее он все равно будет сразу на 19,9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня второго квартала прошлого года и составит 79,3 млн б/с, следует из майского прогноза МЭА.Коммерсантъ15:40
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