Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМЭА улучшило оценку спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свою оценку падения спроса на нефть в 2020 году в меньшую сторону — до 8,6 млн баррелей в сутки против предыдущего значения в 9,3 млн баррелей в сутки, говорится в майском отчете агентства, 14 мая опубликованного на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
На фоне поэтапного снятия странами антивирусных ограничений мировой спрос на нефть во втором квартале этого года снизится не так сильно, как ожидалось еще в апреле, тем не менее он все равно будет сразу на 19,9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня второго квартала прошлого года и составит 79,3 млн б/с, следует из майского прогноза МЭА
.
Коммерсантъ15:40

Подробнее о событии

МЭА улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

Российская газета05:11

МЭА улучшило прогноз восстановления нефтерынка

Вести.Ru06:27

Объём мировой переработки нефти снизится на 6,2 млн баррелей в сутки

News.ru05:19

На нефтяном рынке замечены признаки выздоровления

Коммерсантъ15:40

Предложение нефти в мае упадет до 9-летнего минимума

РЕН ТВ05:00

Спрос на нефть в апреле снизился на 25,2 миллиона баррелей в сутки

Московский Комсомолец05:22

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

ТАСС04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 17:36, Ашберн

Комментарии

Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

РБК 09:00
1,2K
Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
14
Общество

Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Вечерняя Москва 17:13
158
Общество

Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru 15:12
11
Технологии

Apple купила разработчика технологий виртуальной реальности NextVR

Компания Apple купила разработчика технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности NextVR.
3DNews 17:22
Общество

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
36
Политика

Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе

Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском 15:15
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
72
Общество

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:21
343
Игры

Создатель Mafia не знал о разработке ремейка

NewInform 07:25
Политика

Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 13:28
333
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
556
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
1,5K
Авто

В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace

ИА Красная Весна вчера в 13:51
54
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Вести.Ru 15:29
2
Политика

Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции Киева.
Lenta.ru 16:51
9
Общество

Власти Екатеринбурга осудили посадку деревьев в парке университета

ИА Красная Весна 16:25
51
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14:21
335
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
334
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
52
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
7
Культура

Борисов опроверг закрытие программы «Пусть говорят» на карантин

Ведущий Дмитрий Борисов назвал слухами закрытие популярной телевизионной программы Первого канала «Пусть говорят» на карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 17:14
Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 15:17
4
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Кино

Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
7
Футбол

Геркус раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным

Экс-президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поддержал пока еще главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина.
ProstoProSport 16:30
Авто

Появились первые фото обновленного Ford Focus

Первые фотографии обновленного Focus в кузове «универсал» опубликовал сертификационный орган КНР.
Автоновости дня 12:48
2
Общество

На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики

Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 05:47
32
Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
4
Энергетика

Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное