с чего всё началось

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в докладе за май, опубликованном на сайте МЭА.

МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

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