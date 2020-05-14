с чего всё началось

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свою оценку падения спроса на нефть в 2020 году в меньшую сторону — до 8,6 млн баррелей в сутки против предыдущего значения в 9,3 млн баррелей в сутки, говорится в майском отчете агентства, 14 мая опубликованного на сайте организации.

МЭА улучшило оценку спроса на нефть в 2020 году

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