Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМЭА улучшило оценку спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свою оценку падения спроса на нефть в 2020 году в меньшую сторону — до 8,6 млн баррелей в сутки против предыдущего значения в 9,3 млн баррелей в сутки, говорится в майском отчете агентства, 14 мая опубликованного на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
На фоне поэтапного снятия странами антивирусных ограничений мировой спрос на нефть во втором квартале этого года снизится не так сильно, как ожидалось еще в апреле, тем не менее он все равно будет сразу на 19,9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня второго квартала прошлого года и составит 79,3 млн б/с, следует из майского прогноза МЭА
.
Коммерсантъ15:40

Подробнее о событии

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

ТАСС04:03

МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

РБК11:41

МЭА улучшило прогноз восстановления нефтерынка

Вести.Ru06:27

МЭА улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

Российская газета05:11

Предложение нефти в мае упадет до 9-летнего минимума

РЕН ТВ05:00

На нефтяном рынке замечены признаки выздоровления

Коммерсантъ15:40

Спрос на нефть в апреле снизился на 25,2 миллиона баррелей в сутки

Московский Комсомолец05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 23:35, Ашберн

Комментарии

Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
360
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
49
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
657
Политика

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
25
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
14
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
734
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
2
Наука

В Бельгии и Пакистане обнаружены окаменелости «саблезубых» анчоусов

В Королевском институте естественных наук Брюсселя хранятся окаменелости древних «саблезубых» анчоусов, обнаруженные учёными в Бельгии и Пакистане.
Дни24 05:00
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,3K
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
733
Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
290
Экономика

Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

Жительницы России богатеют быстрее, чем женщины в других странах.
Lenta.ru 18:03
Общество

Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России

В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 10:43
1,7K
Здоровье

Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 865

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 15 мая, в республике зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:22
54
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
409
Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
62
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Энергетика

Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК вчера в 11:51
5
Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
30
Общество

Игрок «Кто хочет стать миллионером» угадал конечный ответ и не выиграл

Участник британской телевизионной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли смог правильно ответить на финальный вопрос, но не выиграл – он не решился рискнуть уже заработанной суммой.
РЕН ТВ 09:47
1
Футбол

«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью

Спорт-Экспресс 09:25
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
711
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,5K
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
2
Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
109
Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
456
Общество

Почти 50 случаев коронавируса выявлены в Забайкалье за сутки

В Забайкальском крае зафиксировано 432 подтвержденных случая коронавируса. За сутки выявлено 46 новых случаев.
Московский Комсомолец Чита 12 мая в 23:44
52
Здоровье

В Челябинской области растёт число пневмоний

Челябинск, 15 мая 2020, 06:14 — REGNUM В Челябинской области отмечен рост числа пневмоний.
REGNUM 23:14
34
Наука

Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта

Rusargument 11 мая в 19:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное