Энергетика
РБКМЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в докладе за май, опубликованном на сайте МЭА.
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На фоне поэтапного снятия странами антивирусных ограничений мировой спрос на нефть во втором квартале этого года снизится не так сильно, как ожидалось еще в апреле, тем не менее он все равно будет сразу на 19,9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня второго квартала прошлого года и составит 79,3 млн б/с, следует из майского прогноза МЭА.Коммерсантъ15:40
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